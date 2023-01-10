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«أوقاف دبي» تعتمد الهوية المؤسسية الجديدة

«أوقاف دبي» تعتمد الهوية المؤسسية الجديدة
11 يناير 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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 أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن هويتها المؤسسية الجديدة كلياً، التي تتوافق مع المسمى الجديد، وذلك بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون «مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي» رقم (17) لسنة 2022.
وبينت المؤسسة، أن دليل الهوية المؤسسية الجديد يتكون من مجموعة عناصر تستخدم لإيصال صورة مؤسسية شاملة حول نشاط المؤسسة على جميع الوسائط التي تنتجها المؤسسة، كما يدعم المتطلبات المستقبلية للهوية بتميز وحيوية، وتم تعزيز الهوية المؤسسية من خلال استخدام اللونين الأخضر والذهبي لتحاكي نشاط المؤسسة المرتبط بالقيم الإنسانية النبيلة، حيث يرمز اللون الأخضر إلى النمو والسعادة فيما يرمز اللون الذهبي لغرس شعور المتانة والاستقرار والقيمة والرقي.
وأوضحت المؤسسة أن الشعار الجديد يأتي باسم «أوقاف دبي»، وقد تم رسمه بشكل أفقي ويعكس جمال الخط العربي الكلاسيكي، فيما تم تصميم الحروف بطريقة إبداعية متصلة ترمز إلى أصول الوقف في المؤسسة والوحدة المجتمعية، وتعكس الخطوط الحادة للشعار الجدية وتمثل الثقة والجدارة.

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
دبي
محمد بن راشد
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