ريم الهاشمي: دور محوري لـ «إقامة دبي» في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

كرمت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، فرق العمل وكوادر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التي عملت في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك خلال زيارة معاليها مقر الإدارة، أمس، لحضور حفل تكريم الفرق والأفراد الذين أسهموا بتحقيق إنجاز لافت تمثل في تحقيق صفر مخالفات من الأجنحة المشاركة، بالإضافة إلى توفير الخدمات للمتعاملين في المقر الذي تم افتتاحه في معرض «إكسبو» لهذا الغرض، فضلاً عن الإحصائيات المتميزة التي حققتها مع اختتام الحدث.

وأشادت معالي ريم الهاشمي بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أدت دوراً محورياً قبل انطلاق الحدث وعلى مدى 6 أشهر من فعاليات «إكسبو 2020»، فضلاً عن جاهزيتها واستعدادها المسبق واستجابتها السريعة في توفير فرق العمل والكفاءات التي تمتلك الخبرة الواسعة في إنجاز المعاملات وأذونات الدخول، وتوفير الخدمات بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات والمعاملات ورفع كفاءتها، بما يتسق مع معايير التميز والتفوق التي باتت سمة كوادر وموظفي الإدارة، فضلاً عن توظيف وفرة الخيارات التقنية الذكية والتكنولوجيا الحديثة في خدمة وإنجاح المعرض، موجهة شكرها وتقديرها لجميع الكوادر الوظيفية على جهودهم المثمرة.

حضر الحفل الذي أُقيم بالمقر الرئيس للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، ومساعدو المدير العام، وعدد كبير من الكوادر الوظيفية العاملة في إقامة دبي.

وتخللت زيارة معاليها جولة تفقدية اطلعت من خلالها على منظومة العمل، حيث أثنت معاليها على جهود جميع العاملين والكوادر الوظيفية في إقامة دبي، لا سيما فرق العمل التي بذلت جهوداً كبيرة خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وثمّن الفريق محمد أحمد المري زيارة معالي ريم الهاشمي، مشيراً إلى دورها المحوري في تحقيق إنجاز منقطع النظير لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي أشرفت شخصياً على تحضيراته واستعداداته، حيث شغلت منصب عضو في اللجنة العليا المنظمة لـ«إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب كونها المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً في الوقت ذاته حرص إقامة دبي على المضي قدماً، وبالتعاون مع جميع الأطراف، نحو ترسيخ مكانة دبي، كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة لمجتمعات الأعمال، والسياحة، والإقامة، نظراً للإمكانات الهائلة التي تتمتع به. كما أشاد بجهود فريق العمل الذي عزز من التميز الذي تتمتع به إقامة دبي، وكرّس التفرد والارتقاء في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير أعلى معايير الخدمات وجودة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز جودة الحياة، وزيادة رفاهية الأفراد، مواطنين ومقيمين وزوار، وتسهيل حياتهم لتحقيق الكفاءة المستدامة في بيئة الأعمال الحكومية. وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي قد دشنت مقراً تابعاً لها في «إكسبو 2020 دبي» بالتزامن مع انطلاق فعالياته، بهدف ضمان تأمين الاستقبالات الرسمية للإدارة، وتسليم الإقامات الذهبية، إلى جانب توفير مكاتب مخصصة للموظفين من أجل العمل، كما عمل المقر على توفير جميع الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير.