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وزير الخارجية الغامبي يشيد بإنجازات «الشؤون الإسلامية»

محمد مطر الكعبي لدى استقباله وزير خارجية غامبيا (من المصدر)
11 يناير 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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زار معالي الدكتور مامادو تنغارا، وزير خارجية جمهورية غامبيا مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث كان في استقباله الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس «الهيئة»، وعدد من المسؤولين في فيها.
وقد رحب الدكتور الكعبي بالوزير والوفد المرافق له الذي ضم سفير جمهورية غامبيا ونائبه في الدولة، وشكرهم على هذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات الممتدة بين البلدين قيادة وشعباً، مؤكداً حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بإيصال القيم الإنسانية التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، مقدماً للوزير عرضاً عن إنجازات «الهيئة» واستراتيجيتها في تحقيق رسالتها محلياً وعالمياً مستعينة بأرقى الوسائل التي تمكنها من إيصال خدماتها لكل الشعوب بالعديد من اللغات عبر منصاتها التواصلية المختلفة، مؤكداً على الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبه وحكّام الإمارات، الأمر الذي مكّنها من مواكبة الحضارة ومسايرة متغيرات العصر.
من جانبه، تقدم وزير الخارجية الغامبي بخالص الشكر لـ«الهيئة» على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيداً بإنجازاتها وتمكّنها من تسخير التقنية الحديثة والذكاء الصناعي لإيصال خدماتها للمجتمع، معبراً عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومثمناً التواصل والعلاقات الراسخة والوثيقة بين الدولتين والشعبين الصديقين.

غامبيا
الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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