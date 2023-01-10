1147 شركة عالمية ومحلية في «دوفات 2023»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023»، الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستمر أعمال «دوفات 2023» على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ما يقرب من 1147 شركة من بينها أكبر 100 شركة عالمية متخصصة في مجال الصيدلة، من 82 دولة حول العالم، لعرض ومتابعة أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار والمشاركين إلى 26.400 زائر، ويتضمن البرنامج العلمي الطبي للحدث 112 جلسة علمية و15 ورشة تدريبية يقدمها ويتحدث فيها 140 متحدثاً ومختصاً دولياً ومحلياً، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من طلاب الجامعات وتقديمهم 330 ملصقاً علمياً حول آخر الأبحاث الطبية والابتكارات المتعلقة بقطاع الصيدلة والتكنولوجيا.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أروقة المعرض، يرافقه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع التنظيم الصحي، وعوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتور علي السيد حسين، مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة في دبي رئيس «دوفات».

وتعرف سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والتطورات الجديدة في مجال صناعة الأدوية والأبحاث الدوائية وآخر مستجدات قطاع الصيدلة التي تستعرضها الشركات المشاركة، وتفقد سموه عدداً من منصات الشركات المحلية والعالمية المشاركة.

واستمع سموه إلى شرح حول جهود الشركة العالمية في الارتقاء بتجربة المريض وتقديم نموذج مميز للرعاية الصحية، من خلال ما توفره من أدوية ولقاحات ومعدات طبية، واطلع على أبرز المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين، وأحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى.

ويعد مؤتمر ومعرض «دوفات» الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة على مستوى المنطقة والعالم، إذ يوفر منصة رائدة تجمع أبرز وأهم مصنّعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى.

وتقام فعاليات المعرض ضمن 7 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي، وهي القاعات من 2 إلى 8، فيما تستضيف قاعات الشيخ مكتوم فعاليات المؤتمر الذي يضم ست جلسات وورشات عمل متزامنة.

كما يوفر المؤتمر والمعرض مركز أعمال «فارما» الذي يتيح للمشاركين التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات واللقاء بشكل مباشر مع مختلف صانعي القرار رفيعي المستوى.

ويناقش مؤتمر «دوفات 2023» مستقبل المهنة وكيفية الارتقاء بها وتحسينها، حيث تشمل الموضوعات الرئيسية للمؤتمر سلامة الدواء والتحديات وسبل التقدم في العلاج الصيدلاني، وقدرة المرضى في الحصول على الدواء ووجهات نظرهم، وتطوير ممارسة الصيدلة وتعزيز دور الصيادلة.

نقص الأدوية

تناول المؤتمر موضوع الأسباب المؤدية لنقص الأدوية حول العالم والكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تساهم في تفاقم هذه المشكلة حول العالم، لا سيما أن مشكلة نقص الأدوية قد تفتح المجال أمام انتشار الأدوية المقلدة والمزيفة.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أهمية تحليل الأسباب الجذرية المؤدية لنقص الأدوية ومحدودية توفرها وإيجاد أفضل الحلول لمواجهتها وفقاً للأسباب الكامنة، مشيرين إلى ضرورة العمل المشترك والتنسيق المباشر مع الصناعة المحلية والإقليمية لسد الحاجات الملحة من الأدوية غير المتوفرة خاصة الضرورية.

كما استعرض المؤتمر دور علم الأوبئة في تطوير الصيدلة وتعزيز محصلات العلاج الدوائي، حيث يتمتع الصيادلة بفرصة لرصد الاستخدام الدوائي عن كثب وتقييم فوائد ومخاطر استخدام الأدوية بمرور الوقت، مما يساهم في تشجيع الممارسة السريرية الجيدة من خلال تقديم مفاهيم علم الأوبئة الدوائية في الممارسة الصيدلانية وتقييم خدمات الرعاية الصيدلانية وكفاءتها وفعالياتها من حيث التكلفة.

ويتيح مؤتمر ومعرض «دوفات» الفرصة أمام شركات الأدوية لإطلاق أحدث منتجاتها والتعريف بتقنياتها وآخر التطورات في الصناعة، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات وتبادلها مع زملائهم في القطاع، واستكشاف الحلول لمختلف التحديات التي يواجهونها في مجالهم. كما تتضمن أعمال دوفات جلسات مخصصة لمناقشة الاستخدام السليم «للمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية»، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية.