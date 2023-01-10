«دبي الطبية» تؤكد على تجنّب المخاطر الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية عن حصولها على شهادة معايير أيزو واللجنة الكهروتقنية الدولية27001 : 2013 عن الحلول التي تطبقها في مجال إدارة أمن البيانات وحمايتها.

وأكّدت كوثر كاظم، نائب الرئيس - دعم الأعمال لدى سلطة مدينة دبي الطبية أنّ الحصول على هذا الاعتماد يؤكد نجاح الجهود التي بذلتها السلطة لتطوير مفاهيم تجنّب المخاطر الرقمية ومساعيها المستمرة لمواكبة أحدث الأدوات والحلول في القطاع.

وقالت كاظم: «فخورون بحصولنا على شهادة معايير أيزو واللجنة الكهروتقنية الدولية 27001:2013، إذ ندرك أهمية البنية التحتية المتقدمة والآمنة لتكنولوجيا المعلومات في بيئة المكاتب العصرية لنجاح أي جهة. ولهذا فقد عمِلنا على تطوير سياسة أمن معلومات متكاملة وتوفير جميع الموارد الضرورية لنجاح هذه المنظومة».

وقامت سلطة مدينة دبي الطبية بتدريب موظفيها في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك الهجمات السيبرانية على الشركات، وأدوات أنظمة إدارة أمن المعلومات المختلفة. ويُعد التدريب جزءاً من مساعي مدينة دبي الطبية لتعزيز معارف الموظفين والارتقاء بخبراتهم باعتبارهم عنصراً فاعلاً في مجتمع المدينة المتقدم تقنياً.

ويأتي حصول السلطة على هذه الشهادة بعد تسجيلها لأعلى النتائج على مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، إحدى مبادرات هيئة دبي الرقمية المخصصة للمؤسسات الحكومية، ما يعكس جهود السلطة في تطوير بنيتها التحتية المادية وغير المادية، بما يضمن استمرارية الأعمال وتزويد الشركاء بأفضل مستويات الخدمة.

وكان مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، الأول من نوعه في العالم، قد انطلق في عام 2020 لدعم المؤسسات الحكومية في دبي في مجال الأمن الإلكتروني وترسيخ مكانة الإمارة كأكثر المدن أماناً في المجال الرقمي. وتعمل سلطة مدينة دبي الطبية عن كثب مع مركز دبي للأمن الإلكتروني لدمج أنظمة أمن المعلومات الخاصة بها، ضمن إطار عمل مؤشر الأمن الإلكتروني للمركز.