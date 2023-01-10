افتتاح عيادة متخصصة لعلاج مرضى اعتلال الجهاز العضلي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

افتتحت مدينة برجيل الطبية الواقعة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي عيادة متخصصة لعلاج مرضى اعتلال الجهاز العضلي والهيكلي للأطفال والبالغين بالتعاون مع جراح العظام الشهير الدكتور «درور پالي» المتخصص في إطالة الأطراف، والتي تعتبر أول عيادة له في الشرق الأوسط، وذلك كجزء من جهود (إدارة برجيل) المستمرة للتركيز على الرعاية المعقدة والمتخصصة في مجال جراحة العظام وتقديم العلاجات ضمن مواصفات عالمية للذين يعانون من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي في الدولة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور شامشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، ووفد من دائرة العلاج بالخارج في دائرة الصحة بأبوظبي، إلى جانب الدكتور بالي، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة ورئيس تطوير الأعمال في المجموعة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي وسفير أحمد مدير العمليات في برجيل القابضة.

وكانت مدينة برجيل الطبية قد وقّعت مع الدكتور پالي مؤخراً مذكرة تفاهم لإنشاء عيادة د. بالي للشرق الأوسط، وستوفر العيادة إجراءات ترميمية مبتكرة وحديثة للأمراض العضلية الهيكلية، فيما سيقدم قسم إعادة التأهيل الشامل في المدينة خدمات لدعم عيادة الدكتور بالي من خلال توفير خدمات العلاج الطبيعي والمهني لمساعدة المرضى على التعافي بعد الجراحة، كما سيقدم القسم علاجات شاملة وفردية وخيارات إعادة التأهيل مع مراعاة الاحتياجات والقدرات الفريدة لكل مريض.

وقال الدكتور «درور پالي»: نسعى لجعل دولة الإمارات مركزاً يعنى بإجراء عمليات إطالة الأطراف وتصحيح التشوهات فيها، ونأمل في جذب المرضى المهتمين بذلك من جميع أنحاء العالم إلى داخل الدولة لتلقي العلاجات التي تستند على آخر التطورات في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد جون سونيل أن التعاون المشترك بين المستشفى والجراح يعدّ خطوةً مهمة أخرى ضمن مساعي مجموعة مستشفيات برجيل لتقديم التميز في الرعاية الصحية وتحسين النتائج النهائية للمرضى.