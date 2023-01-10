100 عريس في العرس الجماعي لـ«بلدي الذيد»

الشارقة (وام)

نظم المجلس البلدي لمدينة الذيد مساء أمس الأول العرس الجماعي العاشر بمشاركة 100 عريساً من أبناء الدولة، بحضور معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد والمستشار خميس بن سالم السويدي ومحمد بن معضد بن هويدن وراشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمجالس البلدية ومجالس الضواحي وأعيان المنطقة الوسطى ولفيف كبير من المدعوين وأقارب العرسان والمدعوين.

وأثنى الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد على دعم القيادة الرشيدة السخي لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها الكريمة، بتسخير كل الإمكانيات للراغبين في الزواج من أبناء الوطن للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية.. مشيراً إلى أن هذا العرس الجماعي يضاف إلى سلسلة الأعراس الجماعية التي حرص المجلس البلدي لمدينة الذيد على تنظيمها طوال السنوات السابقة، والتي أكدت دورها في تحقيق إحدى الغايات الوطنية المتمثلة في مجتمع أكثر تماسكاً وبناء أسر واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسيخ قيم التسامح والتماسك والتواضع والاحترام والولاء للوطن وتمكين الشباب والنساء وترسيخ السعادة والإيجابية، باعتبارهما أسلوب حياة، ولفت إلى أن مبادرة المجلس تهدف إلى تشجيع المقبلين على الزواج على المشاركة في الأعراس الجماعية بهدف المساهمة في الحد من الإسراف.