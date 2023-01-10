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2700 متدرب في «الشارقة للسلامة الصحية»

2700 متدرب في «الشارقة للسلامة الصحية»
11 يناير 2023 00:59

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تدريب 2700 من العاملين في الصالونات ومراكز التجميل ضمن برنامج الشارقة للسلامة الصحية والذي أطلقته البلدية  كبرنامج حكومي متميز، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، انطلاقاً من استراتيجيتها ودورها في تعزيز الصحة العامة بمدينة الشارقة، وضمان سلامة أفراد المجتمع، والتأكيد على دورها التوعوي والتعاون مع هذه المنشآت لتغيير سلوك العاملين فيها، من خلال تدريبهم على تطبيق أعلى وأفضل الممارسات الصحية العالمية.
وأكدت الشيخة مها علي المعلا مدير مكتب تقييم المطابقة في بلدية مدينة الشارقة، أن البرنامج يقدم التدريب المكثف للمعنيين من العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل وتدريبهم على الممارسات الصحية الجيدة في هذا المجال ورفع الوعي لديهم من خلال تنظيم دورات تدريبية معتمدة من البلدية، يحصل بموجبها المتدرب على شهادة، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الفرد والمجتمع، والتقليل من ارتكاب التجاوزات الصحية والممارسات السلبية في الصالونات ومراكز التجميل، والحد من انتقال أية أمراض إلى المتعاملين مع تلك المنشآت. وأوضحت الشيخة مها المعلا أن عدد المنشآت التي انضمت للبرنامج بلغ 1161 منشأة، حيث تستهدف البلدية من خلاله أكثر من 3 آلاف منشأة، ويتناول البرنامج العديد من المواضيع المتعلقة بالسلامة الصحية في الصالونات ومراكز التجميل، كالتعرف على المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط وتأثيرها السلبي على كافة الأشخاص ذوي العلاقة من عاملين وزبائن، والتدريب على كيفية التحكم بالمخاطر من خلال اتباع عدد من الممارسات السليمة كعمليات التنظيف والتطهير والتعقيم، فضلاً عن نشر المعرفة المتعلقة بتحسين الممارسات وتغيير السلوك.

الشارقة
بلدية الشارقة
الصالونات
مراكز التجميل
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