بلدية دبي: مركز لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير

دبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية دبي مشروع «مركز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير» باستخدام حاويات شحن البضائع، والذي يُعدُّ من المراكز الذكية والمستدامة بيئياً، بهدف تقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة فصل النفايات، ورفع نسب إعادة التدوير، بما يعزز من جودة حياة الأفراد عموماً.

وأكدت البلدية على أهمية المشروع لكونه خطوةً هامةً نحو دعم الحلول المتكاملة لتقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتبني طرق التخلص السليم والمعالجة الآمنة والصحية للنفايات، ورفع نسب إعادة التدوير. كما سيكون للمركز نتائج إيجابية كثيرة تتماشى مع الخطة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات في إمارة دبي 2021-2041، وأهمها تعزيز ثقافة فرز النفايات المُنتجة من مصادرها، والحد من المخلفات المحولة إلى مواقع التخلص، وبالتالي الارتقاء بصناعة التدوير في الإمارة.