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«تعليم» تدعو التربويين للمشاركة في «الأداء الحكومي المتميز»

تحفيز المتميزين في الميدان التربوي وإبراز دورهم وجهودهم (أرشيفية)
11 يناير 2023 00:59

دينا جوني (دبي) 

دعت إدارة الاستراتيجية والمستقبل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميع الفروع التعليمية إلى توجيه المعنيين بتحفيز المتميزين في الميدان التربوي لإبراز دورهم وجهودهم الفعالة في تحقيق التميز والريادة في منظومة التعليم، والتطلع للترشح بوسام رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار استعداد المؤسسة للمشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
ووجهت الإدارة بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشّح وإرسالها إلكترونياً في فترة أقصاها يوم الجمعة المقبل 13 يناير، وذلك للموظفين المناسبين للتقدّم عن سبع فئات هي وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف في المجال الإشرافي، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، ووظائف المستقبل، والوظائف المتخصصة، والشباب، وأفضل موظف مبتكر. وقالت إنه سيتم حصر وتقييم جميع الاستمارات المشاركة واختيار الترشيحات المؤهلة على مستوى المؤسسة عقب تقديم الطلبات وتسلم الترشيحات. 
 وتتضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 17 فئة للجوائز المؤسسية، و15 فئة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الجائزة إلى توفير بيئة عمل صحية وُمحفزة وُمتوازنة لجميع الشرائح والمستويات الوظيفية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتبني كفاءات حكومية فريدة منوعة وتمكينها، بما يساعد على الارتقاء بالعمل الحكومي، ويحافظ على استدامة أنظمة العمل الحكومية، وإتاحة الفرص للتطور والتميز، ولمواكبة التطورات المحلية والعالمية.
ومن معايير الجائزة «الإنجاز والتأثير» والذي يقيس حجم الجهود الشخصية وطبيعة الإنجازات الفارقة التي قدمها الموظف خلال مسيرته المهنية والتي تعدت الأهداف، وأسهمت في تقديم قيمة مضافة له ولجهة عمله، والقدرة على ربط الإنجازات التي حققها الموظف بأهداف وحدته التنظيمية، وقياس أثرها على تحقيق أهداف الجهة، وكذلك الاستباقية والمرونة في مواجهة التحديات والمخاطر واقتناص الفرص لتحقيق أهداف الجهة، بالإضافة إلى التفكير والتخطيط المستقبلي، وصنع القرارات الذكية والكفؤة لتحقيق الإنجازات التي تخدم الجهة، خاصة في مجال تحسين الموقع التنافسي والريادي للجهة وجودة الحياة في المجتمع، وإمكانية استثمار تلك النتائج والتأثيرات مستقبلاً. 

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معيار
أما معيار الَّتعلم والتطور، فيقيس الجهود التي يبذلها الموظف للارتقاء بتحصيله العلمي والعملي المتعلقة بمهامه وأثرها على تطور مستويات الأداء الفردي والمؤسسي، وما إذا لديه شغف للتعلم المستمر والتطوير الذاتي من أجل تنويع المهارات والخبرات وتحديثها باستمرار، لتتماشى مع المتطلبات والمتغيرات المستقبلية، وكذلك مشاركة الآخرين بالمعارف والخبرات التي اكتسبها الموظف داخل وخارج جهة عمله.

 

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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