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جامعة الإمارات تستقبل 1120 طالباً مستجداً

إجراء اختبارات «إمسات» داخل الجامعة لجميع الطلبة لأول مرة (من المصدر)
11 يناير 2023 00:59

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، قبول 1120 طالباً وطالبة من المستجدين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، منهم 55 طالباً دولياً، و567 مواطناً ومن أبناء المواطنات، إضافة إلى 351 طالباً من طلبة الخدمة الوطنية، و139 طالباً في برنامج الماجستير، و8 طلاب في برنامج الدكتوراه.

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 وتقرر إجراء اختبارات «الإمسات» داخل الجامعة لجميع الطلبة، لأول مرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بدلاً من اختبارات قياس القدرات الذي كان يجرى سابقاً.
 وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن إدارة الجامعة، وعملاً برؤيتها الاستراتيجية بأن تكون جامعة المستقبل والمظلة الوطنية التعليمية الرائدة، طورت سياسة القبول لاستقطاب الطلبة وفق أعلى وأحدث المعايير، وضمن بيئة تعليمية نموذجية جاذبة ومحفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق رغبات الطلبة بمخرجات تعليمية نوعية، تلبي حاجة سوق العمل من التخصصات الأكاديمية كافة.
وأضافت أن إدارة الجامعة عملت على إعداد الخطط والبرامج لاستقطاب الطلبة الجدد للفصل الدراسي الثاني، حيث أنهت إدارة القبول والتسجيل إجراءات قبول 1120 طالباً وطالبة مستجداً في جميع التخصصات الأكاديمية، حيث تم إنجاز طلبات واستقبال الطلبة عن بُعد، من خلال تنظيم برنامج للتعريف بمرافق الجامعة والكليات، وكيفية تسجيل المساقات عبر موقع الجامعة، حيث يستطيع أي طالب الدخول للموقع والحصول على كل ما يحتاج إليه من معلومات وخدمات وإرشادات أكاديمية.

جامعة الإمارات
إمسات
الإمارات
الخدمة الوطنية
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