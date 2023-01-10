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القرية العالمية و«بلووم ورلد» تطلقان «جائزة المخرجين الشباب»

القرية العالمية و«بلووم ورلد» تطلقان «جائزة المخرجين الشباب»
11 يناير 2023 00:59

دبي (الاتحاد) 

أعلنت القرية العالمية، أمس عن إطلاق «جائزة المخرجين الشباب» احتفاءً بـ «شهر المبدعين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية بلووم ورلد حيث تقدم المسابقة فرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنحة دراسية كاملة بقيمة ما يزيد على مليون درهم خلال فترة دراستهم في الأكاديمية. ووجهت القرية العالمية الدعوة لطلاب الدولة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام من خلال المشاركة في المسابقة التي تقام تحت شعار «عالمي الأكثر روعة». ويتعين على المشاركين في المسابقة صناعة فيلم أو مقطع فيديو قصير يروي قصتهم أو قصة أي شخص يعرفونه وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع، أو يلقي الضوء على مساهماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً ويمكن لبطل الفيلم أن يكون أي مشارك، مثل صديق، أو معلم، أو فرد من أفراد العائلة، أو شخص ما من المجتمع ممن لديه بصمة إيجابية أو مساهمة بنّاءة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لجعل العالم أكثر روعة. وقالت جاكي إلنبي، المدير التنفيذي للتسويق في القرية العالمية: «بما أن شهر يناير هو شهر الإبداع العالمي، قررنا الاحتفاء بالطلاب الموهوبين في لإمارات وأكاديمية بلووم ورلد هي الشريك الأمثل لإطلاق النسخة الأولى من فعالية «شهر المُبدعين»، ونحن متحمسون لرؤية إبداعات الطلاب المشاركين في المسابقة». وأوضحت أن المسابقة تنقسم إلى فئتين، لطلاب الابتدائي الذين تتراوح أعمارهم بين 5-10 أعوام، والثانوي الذين تتراوح أعمارهم بين 11-14 سنة. وسيتولى تحكيم المسابقة لجنة تضم في عضويتها سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وجون بيل، مدير أكاديمية بلووم ورلد، ونايلة أوشا، ممثلة ومقدمة برنامج «ذا بيج بركفاست» على محطة Hit 96.7 الإذاعية، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، وهيلين فارمر، المذيعة في محطة «دبي آى» الإذاعية.
وأضافت أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع المشاركات لاختيار الفائزين، وستوجه الدعوة للمتأهلين إلى التصفيات النهائية لحضور العرض الأول لأفلامهم، وذلك على «مسرح الصغار» أمام الآلاف من ضيوف القرية العالمية، حيث سيتم الإعلان عن فائز واحد من كل فئة عمرية لتتويجه بجائزة المخرجين الشباب، التي تشمل منحاً دراسية في أكاديمية بلووم ورلد تزيد قيمتها على مليون درهم.  

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خارج المألوف
قال جون بيل، مدير أكاديمية بلووم ورلد: «نتطلع من خلال هذه المسابقة، إلى إلهام الشباب في دولة الإمارات للتفكير خارج حدود المألوف، وإطلاق العنان لخيالهم وتحقيق الإبداع والنجاح من خلال التجارب العملية، ونتطلع بشغف لرؤية الأفكار التي سيقدمها جيل المستقبل والمشاريع التي يعمل عليها لبناء مستقبل مشرق».
وذكر أن شروط التسجيل في المسابقة تتضمن تصوير الفيلم وإنشاءه من قبل المشارك، وألا تتجاوز مدته 4 دقائق ويمكن تصويرها عن طريق الهاتف المحمول، أو كاميرا فيديو، أو أي جهاز آخر.. لافتاً إلى أن المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في الدولة بين 5 و14 سنة وآخر موعد لتقديم طلبات المشاركات هو 1 فبراير 2023.

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