أول فرع خارجي لخريجي جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الشارقة عن تدشين أول فرع لرابطة خريجيها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة واختيار دولة الكويت الشقيقة مقراً لها، كان ذلك خلال حفل ملتقى اليوبيل الفضي للخريجين، والذي حضره الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع.

ورحب الدكتور صلاح طاهر الحاج خلال كلمته الافتتاحية، بالسفير والحضور من دولة الكويت، كما رحب بخريجي جامعة الشارقة، وأشاد بالطلبة الكويتيين في جامعة الشارقة واصفاً إياهم بالنموذج المشرف في الأخلاق والالتزام، وثمن دور الخريجين من الكوادر والكفاءات في بناء وتنمية أوطانهم، ووصفهم بأنهم سفراء الجامعة في مختلف دول العالم، وأكد دعم الجامعة المستمر للخرجين من خلال رابطة الخريجين، ومساعدتهم في الحصول على الوظائف التي تتوافق مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق العمل وتعريف القطاعين العام والخاص بالكفاءات من الخريجين بمختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تطلقها الجامعة، وفتح المجال وتشجيعهم للالتحاق بالدراسات العليا والاستفادة من مرافق الجامعة المختلفة.