شرطة أبوظبي: تطبيق أفضل المعايير المتطورة لتعزيز السلامة المرورية في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين اهتمامها بتطبيق أفضل المعايير المتطورة لتعزيز السلامة المرورية، ضمن مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة، وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق، وصولاً إلى صفر وفيات.وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن السلامة المرورية تهدف إلى تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية، ضمانةً لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظاً على أمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية، وبما ينعكس على زيادة مستويات الوعي المروري لدى السائقين، بما يسهم في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة والذي ينعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة.

ولفت إلى الحرص على رفع الوعي المروري للسائقين ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، والسعي باستمرار لغرس قيمة احترام قواعد المرور وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية تقع لعدة أسباب من أبرزها الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق وعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف، والانشغال بالتصوير، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة ووقوع الحوادث.

وذكر أن المديرية تعمل على تعزيز آفاق التواصل مع كافة أفراد المجتمع، في جميع المناسبات والفعاليات المجتمعية لرفع مستوى السلامة المرورية والتعريف باللوائح والقوانين المرورية، وذلك من خلال عدة وسائل وطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم الورش والمحاضرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع من جميع الجنسيات، الزيارات للمدارس والجامعات، المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور المستهدف، إلى جانب توزيع كتيبات التوعية وتنظيم المجالس المجتمعية التوعوية بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية، ونشر الفيديوهات التوعوية عبر وسائل التوصل الاجتماعي بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، وغيرها من الوسائل.

وأشار إلى استمرار أنشطة وبرامج التوعية في مختلف الموضوعات والهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية لكافة شرائح المجتمع، بالتركيز على احترام عبور المشاة والالتزام بالسرعات المقررة، ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وحث السائقين على ضرورة الانتباه أثناء القيادة والتعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية.

ورش لتوعية سائقي الأجرة و«توصيل الطلبات»

تحرص شرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل، على تنفيذ ورش توعية لسائقي سيارات الأجرة وسائقي دراجات توصيل الطلبات، حول السلامة المرورية وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل.

وتهدف هذه التوعية للارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة إلى أعلى المستويات، وإلى تنبيه السائقين لأهمية الحرص على سلامة مركبات الأجرة والالتزام بقانون المرور، وعدم الوقوف المفاجئ لأي سبب من الأسباب، وخفض السرعات وزيادة الانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، على نحو يعكس الصورة الحضارية عن النقل بمركبات الأجرة بإمارة أبوظبي للجمهور والزوار.

كما تركز الورش على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي الأجرة وسائقي دراجات توصيل الطلبات، ويتم تقديمها بعدة لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو، ضمن خطط مديرية المرور والدوريات الرامية إلى نشر التوعية بالسلامة المرورية والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور بمختلف الوسائل والحد من وقوع الحوادث المرورية.

بالإضافة إلى توعية سائقي دراجات «توصيل الطلبات» بأساسيات السلامة المرورية، وضرورة الالتزام باستخدام معدات الحماية الشخصية أثناء القيادة تجنباً لوقوع الإصابات البليغة والوفيات، والالتزام بخط السير وبقوانين السير والمرور خاصة بالأحياء السكنية، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وترك مسافة أمان أثناء القيادة بين أو بالقرب من المركبات، تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتعريفهم باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل، وتعمل المديرية على توسيع نطاق التوعية من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية، بمختلف اللغات لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

استطلاع: «السلامة المرورية» تتصدر اهتمام المجتمع

تصدرت «السلامة المرورية» اهتمام المجتمع في استطلاع للرأي، أجرته شرطة أبوظبي مؤخراً، باللغات العربية والإنجليزية، لتحديد «المحتوى الرقمي» الأكثر أهمية لمتابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد 62% من المشاركين في الاستطلاع اهتمامهم بالمحتوى المتعلق بمنظومة السلامة المرورية الذي تنشره حسابات «شرطة أبوظبي» على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت «مكافحة الجريمة» في المرتبة الثانية بنسبة 21%، فيما احتلت «الخدمات الذكية» المركز الثالث، بنسبة 17%.

وأكدت استطلاعات الرأي التي أجرتها إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي خلال الأعوام الأخيرة أن السلامة المرورية تتربع على قمة أولويات واهتمامات المجتمع، الأمر الذي تأخذه الإدارة في الاعتبار ضمن جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتماشى مع أولويات المجتمع واهتماماته.

وتحرص على إجراء استطلاعات الرأي سنوياً للتعرف على المحتوى الأكثر أهمية والقنوات المفضلة للمجتمع في الاطلاع على حسابات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهود منظومة الاتصال المؤسسي وتقييم وتطوير المحتوى الإعلامي.

وتعكس تلك الاستطلاعات تفاعل الجمهور مع الرسائل الإعلامية والحملات المنتظمة التي تنشرها شرطة أبوظبي بشكل يومي لرفع وعي السائقين بالنظم واللوائح المرورية وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق، والتحذير من التجاوزات والتصرفات السلبية، ضمن أهدافها لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

وتقدم «شرطة أبوظبي»، عبر قنواتها الإعلامية، خدمات إخبارية يومية، إلى جانب رسائل التوعية، والتنبيهات التحذيرية الاستباقية، بالحالات الطارئة على الطرق، على مدار الساعة، تأكيداً للشراكة بين الشرطة والمجتمع، لتعزيز أمن وسلامة أبوظبي.

تعزيز السلامة للطلبة وتثقيفهم مرورياً بأساليب حديثة

تنظم مديرية المرور والدوريات بشكل مستمر برامج نظرية وعملية حول مواضيع السلامة المرورية التي تهدف لزيادة الثقافة المرورية للطلبة، وذلك ضمن مبادراتها وجهودها في تطوير وتكثيف التوعية بأساليب حديثة وفعالة من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة والتقنيات الحديثة والزيارات الميدانية، بمشاركة دوريات الطفل، والسعادة، وتثقيف.

وتعمل خلال تلك الزيارات على توعية أولياء الأمور، وسائقي الحافلات بأهمية القيادة الآمنة أثناء نقل الطلبة إلى المدارس، والانتباه إليهم خلال الصعود والنزول والتأكيد على جلوسهم في المقاعد الخلفية للمركبة، وربط حزام الأمان والوقوف في الأماكن المخصصة، وعدم تحميل الحافلات المدرسية زيادة عن الأعداد المسموح بها.

وتركز التوعية على أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، أمام المدارس خاصة في أوقات الذروة، عند الحضور والانصراف، والتعاون مع عناصر دوريات المرور والشركاء في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

وتنفذ أنشطة ومحاضرات توعوية للطلبة، بهدف إكسابهم المعارف والمهارات في مجال الحماية الشخصية وبما يتناسب مع خصائصهم المختلفة، في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية للأسر والأطفال بمختلف الاشتراطات التي تعزز سلامتهم وحمايتهم من المخاطر.

وتوضح للأطفال الخطوات التي يجب اتباعها بأسلوب بسيط في حالة نسيانهم بالحافلة والتي تبدأ بفتح الطفل لنافذة الحافلة بمستوى بسيط، ثم مناداة أي شخص على الطريق، ومن ثم تتبعها الخطوة الثانية من خلال الجلوس على مقعد سائق الحافلة وضغط زر الهرن «البوق» بصورة مستمرة حتى يسمعه المارة على الطريق مع التلويح بيديه لتتم مشاهدته عند طلب الاستغاثة وإنقاذه.

كما يتعرف الطلبة من خلال البرامج التوعوية على أهداف دورية الطفل وأهميتها في تثقيفهم مرورياً، والاطلاع على جهودها وأهدافها في استخدام الوسائل التعليمية المناسبة لترسيخ الثقافة المرورية وغرس الوعي المروري في نفوس الطلبة واطلاعهم على ما يقوم به شرطي المرور من مهام في المحافظة على السلامة المرورية.

إلى جانب هدفها المتمثل بكسر حاجز الخوف لديهم تجاه شرطة المرور من خلال اطلاعهم على الدورية من الداخل وتشجيعهم على التعاون مع الشرطة في تطبيق قواعد وأنظمة المرور.

كما تهدف التوعية المرورية للأطفال إلى تثقيفهم بالمخاطر التي يتعرضون لها في حالة اللعب على الطرق بالدراجات أو بالكرة، وتثقيفهم بمعاني الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة والتقيد بركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية للمركبة، وحثهم على الالتزام بربط حزام الأمان.