الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يكرّم مركز شرطة المرقبات

محمد بن راشد يكرّم مركز شرطة المرقبات
10 يناير 2023 20:14

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في قصر زعبيل بدبي اليوم الثلاثاء، مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم.

حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بكل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لما يوليه سموه من دعم ورعاية للمنظومة الأمنية، وحرص سموه على إمدادها بكافة المقومات التي تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.

وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية تنافسية تستشرف المستقبل، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل بالسعي الدائم للمنافسة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز.

بدوره، أكد اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات الذكي، أن المركز الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخامس من نوفمبر من عام 2019، يُعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة من دون تدخل بشري.

وأوضح أن المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات، وأن المركز أنجز أكثر من 100 ألف معاملة، كما أسهم المركز في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100% عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة وصولاً إلى دقيقة ونصف الدقيقة، مبيناً أن المركز حصل أيضاً على نسبة 99.8% في نسبة رضا الجمهور، ونسبة 96.5% كأفضل بيئة صديقة لأصحاب الهمم، وقام بزيارته منذ تدشينه 105 وفود من مختلف دول العالم للتعرف على هذه التجربة الرائدة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
محمد بن راشد: توفير حلول للتحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة
المصدر: وام
محمد بن راشد
مركز شرطة المرقبات
تكريم
آخر الأخبار
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية
الاقتصادي
«كيا» تستثمر في الهند لتطوير سيارات كهربائية
اليوم 16:16
نقابات العاملين ببريطانيا ترفض المشاركة في عملية لإعادة النظر في الأجور
عربي ودولي
نقابات العاملين ببريطانيا ترفض المشاركة في عملية لإعادة النظر في الأجور
اليوم 16:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©