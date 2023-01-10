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«القافلة الوردية» تطلق مسيرتها الـ11 يوم 4 فبراير

القافلة الوردية
10 يناير 2023 18:40

الشارقة (الاتحاد)
دعت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة «فرسان القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بالسرطان، الفرسان والفارسات الراغبين بخوض التجربة الإنسانية في التوعية بأخطار المرض، إلى الانضمام لمسيرتها السنوية الـ11، التي تقام في الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.

عبَّرت اللجنة عن فخرها بجهود الفرسان والفارسات من أبطال الحملة، الذين أسهموا بنجاح القافلة الوردية على مدى دوراتها السابقة، لتكون علامة إنسانية وبصمة إماراتية تشهد بريادة الدولة في قيادة المجتمع نحو حياة صحية، تترسخ فيها كافة الجهود الحكومية والمجتمعية لمساعدة الأفراد على مواجهة أخطار مرض السرطان، عبر التوعية الشاملة بمسبباته والكشف المبكر عنه.

وأعلنت اللجنة عن الشروط الواجب توافرها في الفرسان، حيث يتوجب أن لا تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وأن يمتلكوا الخبرة والدراية بالفروسية، إذ تجوب المسيرة إمارات الدولة السبع على صهوات الخيول، بمعدل 20 كيلومتراً في اليوم الواحد تقريباً، على مدار 7 أيام متواصلة، ما يتطلب مهارة فائقة في ترويض الخيول، ولياقة بدنية تؤهلهم للمشاركة في المسيرة، مضيفة أن جميع المتقدمين سيخضعون لاختبارات فنية، تقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفروسية.

ويمكن لجميع الفرسان والفارسات الراغبين بالمشاركة في المسيرة إكمال خطوات تسجيلهم من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتيح تشكيل قافلة إنسانية مكونة من 100 فارس وفارسة، تجوب إمارات الدولة على مدار سبعة أيام.

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