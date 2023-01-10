محمد بن راشد يلتقي رئيس مجلس إدارة «بنك أوف أميركا»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، مع بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «بنك أوف أميركا».

وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: «أثناء لقائي اليوم مع بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا .. أحد أكبر بنوك العالم والذي يضم 213 ألف موظف ويدير عملياته الإقليمية من دبي منذ العام 2007.. أجندتنا الاقتصادية D33 سترسخ موقعنا كرابع مركز مالي عالمي بحلول 2033 بإذن الله» .