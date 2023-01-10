رياح مثيرة للغبار والأتربة وتدني الرؤية واضطراب البحر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في الدولة، إذ هبت رياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر، على بعض المناطق الداخلية، خاصة الغربية من الدولة، والبحر مضطرب الموج بارتفاع إلى 9 أقدام في العمق أحياناً في الخليج العربي، وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بخصوص هذا الشأن.

وأشار المركز في تقرير له إلى حالة جوية على الدولة من اليوم الثلاثاء 10 إلى الخميس 12 يناير 2023، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة رطبة مع تيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

ولفت التقرير إلى أن الطقس من الثلاثاء إلى الخميس، يكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، حيث تزداد كميات السحب على فترات على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأربعاء. وبالنسبة للرياح، تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساءً يوم الثلاثاء خاصة على البحر، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وطبقاً للسمات المناخية لشهر يناير، يتميز هذا الشهر بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها.

كما تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ.