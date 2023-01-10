محمد بن راشد يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفريق أول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في قصر زعبيل بدبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «محمد بن راشد، بحضور حمدان بن محمد، يستقبل في قصر زعبيل بدبي الفريق أول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني. وبحث اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وباكستان في الشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة».