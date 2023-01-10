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محمد بن راشد يكرم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات"

محمد بن راشد يكرم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات"
10 يناير 2023 16:06

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات".

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «كما كرمنا اليوم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات".. الجائزة التي خصصناها للمخترعين والمبتكرين الذين يجدون حلولاً للتحديات الخاصة بتوفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الأقل حظاً.. كل التوفيق للفائزين بهذا الهدف النبيل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
سقيا الإمارات
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