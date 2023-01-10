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محمد بن راشد يكرم مركز شرطة المرقبات

محمد بن راشد يكرم مركز شرطة المرقبات
10 يناير 2023 15:34

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، "مركز شرطة المرقبات".

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «كرمنا اليوم "مركز شرطة المرقبات" .. أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف ال6 نجوم .. المركز يدار بالذكاء الصناعي .. أنجز أكثر من 100 ألف معاملة .. يقدم خدماته ب7 لغات .. حقق نسبة رضا للجمهور 99.8٪ .. وزمن استجابة للحالات الطارئة دقيقة ونصف فقط .. هذه دبي التي لا تنافس إلا نفسها».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
شرطة دبي
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