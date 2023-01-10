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الإمارات

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية ماليزيا

عبدالله بن زايد
10 يناير 2023 15:10

 هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي السناتور الدكتور زمبري عبدالقادر بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في ماليزيا.

 وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيدا بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار عقود.

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كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا في المجالات كافة.

جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
ماليزيا
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