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الإمارات

الإمارات تتضامن مع السنغال وتعزي في ضحايا تصادم حافلتين

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
10 يناير 2023 14:44

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية السنغال في ضحايا تصادم حافلتين وقع وسط البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى جمهورية السنغال وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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المصدر: وام
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