«إعلامي حكومة الإمارات» يطلق «خبراء الاتصال الحكومي»

دبي (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إطلاق دورة جديدة من برنامج خبراء الاتصال الحكومي الهادف إلى تطوير قدرات العاملين والمختصين في مجال الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية، وتأهيلهم لقيادة المشاريع الاتصالية في الجهات من خلال أفضل الممارسات الإعلامية والاتصالية عالمياً.

يأتي البرنامج التدريبي المتكامل بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد ليتناول دراسة أحدث التوجهات والآليات في المجال، بالتعاون مع أفضل الجهات الأكاديمية والإعلامية، إضافة إلى المتخصصين وذوي الخبرة الطويلة.

وأكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور الاتصال الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية، وتحويل السياسات والاستراتيجيات ضمن منظومة العمل الحكومي إلى واقع ملموس بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، مؤكدة الدور الكبير لفرق الاتصال الحكومي في تطوير المبادرات الاتصالية، ودعم حكومة الإمارات في إيصال قصص نجاحها للعالم.

وقالت: «تمكين فرق الاتصال الحكومي وتطوير معارفهم ومهاراتهم ركيزة أساسية لإعداد قيادات مستقبلية وتطوير مبادرات ومشاريع إعلامية إماراتية تنطلق للعالمية».

وذكرت خديجة حسين أن «البرنامج يستهدف تعزيز منظومة الاتصال الحكومي لتكون الداعم الرئيس لصورة حكومة الإمارات وإيصال رسائلها ورواية قصصها ونجاحاتها للعالم، وفق أدوات ومخرجات أكثر ابتكاراً وتأثيراً».

وأكدت: أن «التطورات التقنية المتسارعة غيَّرت ملامح التواصل الحكومي في العالم الرقمي، ما يتطلب مهارات تخصصية للموظفين في تحليل الجمهور الذي يتلقى المعلومات، وتطوير قنوات أكثر تفاعلاً وتأثيراً في صناعة المحتوى والترويج للخدمات الحكومية والأهداف والاستراتيجيات للجهات».

وأضافت: «أكثر من 145 خريجاً ضمن البرنامج منذ انطلاقته ومخرجاته ساهموا في تطوير مبادرات إعلامية عززت الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص».

توجهات

تشمل الفئة المستهدفة من البرنامج، مديري الاتصال الحكومي والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنيين بالاتصال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، فيما تضم المدة التدريبية زيارة إلى المملكة المتحدة، للتعرف على أحدث التوجهات والممارسات الإعلامية المتبعة هناك، كما سيقوم المنتسبون بزيارات ميدانية للتعرف عن كثب على أفضل ممارسات الاتصال الحكومي في عدد من المؤسسات.

ويركز البرنامج على أحدث توجهات الإعلام والاتصال الحديث بهدف تعزيز الوجود الحكومي عبر مختلف منصات التواصل والإعلام الاجتماعي، بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، إلى جانب تسليط الضوء على آليات تطوير حملات الاتصال الداعمة للبرامج والسياسات الحكومية.