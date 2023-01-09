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«استشاري الشارقة» يصدر 62 توصية خلال 2022

جانب من إحدى الجلسات (من المصدر)
10 يناير 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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 أكد مجلس الشارقة الاستشاري أن عام 2022 كان ثرياً بالأعمال والإنجازات للمجلس، حيث عقد المجلس 17 جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً، حيث ناقش 4 موضوعات عامة شملت سياسات القيادة العامة لشرطة الشارقة وبرنامج إسكان الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة، ومجلس الشارقة الرياضي، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة. وأوضح المجلس أن عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة بلغ 67 عضواً، وعدد طالبي الكلمة 20 عضواً.
كما جرى طرح 7 أسئلة برلمانية لمسؤولي الدوائر والهيئات، فيما توصل المجلس لتبني إصدار 62 توصية شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المقدمة للجمهور والمراجعين. وناقش المجلس خلال جلساته 5 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهي مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة ومشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023 وقانون إنشاء المجلس الاستشاري ومشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ومشروع قانون تعديل القانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة. وفي الإطار ذاته، عقدت لجان المجلس 32 اجتماعاً وقامت بـ28 زيارة عمل، وعقدت 4 اجتماعات وزيارات عمل لهيئة مكتب المجلس.

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استشاري الشارقة
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