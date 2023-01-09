الشعبة البرلمانية: تعزيز  دبلوماسية الأطراف المتعددة لمواجهة الأزمات الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس المجموعة، في الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت اليوم 9 يناير 2023م في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.

وقالت الدكتورة نضال الطنيجي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع تعزيز التعددية في الديناميكيات العالمية المتغيرة، لعل أزمات وتحديات الواقع الدولي تؤكد على الحاجة الماسة لدبلوماسية الأطراف المتعددة لأهميتها في المساهمة المباشرة وغير المباشرة في التصدي للأزمات الدولية وتعد هي السبيل الرئيس لاحتواء تداعيات هذه الأزمات.

وأضافت: «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن تعددية الأطراف يجب أن تسودها قيم التسامح والإخاء الإنساني، وحوار الحضارات والتقاء الأديان على قيم عالمية مشتركة»، مضيفة لقد جاءت وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في فبراير 2019 بأبوظبي بين قيادات أكبر ديانتين في العالم من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين كل الحضارات والأديان.

وتابعت: «إننا ندرك الحاجة الماسة إلى إحياء تعددية الأطراف والثقة في الأمم المتحدة باعتبارها المحفل الذي يمكن أن تجتمع فيه الدول والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم، خاصة مكافحة تغير المناخ والإرهاب العالمي وخطر الأوبئة الجديدة وانتشار الأسلحة النووية، ومواجهة تدفقات الهجرة والنزوح القسري بطريقة إنسانية».

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانونين الإنساني الدولي، والعمل معاً لصون السلم والأمن الدوليين، والتفكير جدياً في إصلاح نظام الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية وتأثيراً في الأحداث والأزمات الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين، والتآزر مع المنظمات الدولية بهدف منع الأزمات وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ تعددية الأطراف المواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وخلال الجلسة جرى انتخاب أعضاء مكتب الجلسة العامة، واستعراض تقرير رئيس اجتماع المجلس التنفيذي واعتماده، كما تم عرض تقرير الأمين العام للجمعية حول أعمال الجمعية.