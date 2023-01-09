«الفجيرة للموارد الطبيعية»: تعزيز كفاءة الكوادر الشابة

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن عام 2023 يأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال العام الماضي، وتتويجاً للإنجازات التي تحققت والتي نُفذت بزخم، وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو التميز على صعيد تطوير آليات العمل المؤسسي والانتقال بها إلى آفاق ريادية استثنائية، تواكب المتطلبات الوطنية، وتحقق تطلعات المتعاملين الحالية والمستقبلية.

وأشار المهندس علي قاسم إلى أهمية التركيز على رفع كفاءة الكوادر الشابة الواعدة بالمعرفة والتمكين لتحقيق منجزات مستقبلية، وتبنّي الابتكار لتوفير بيئة رقمية متطورة، تسهم في تسريع مسيرة التحوّل الرقمي، مع البحث في الفرص والإمكانيات كافة لتعزيز الاستثمار التعديني بشكل متكامل ومستدام لخلق آفاق استثمارية مستقبلية، تعزّز من مكانة إمارة الفجيرة وريادتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته المؤسسة بمقرها لاستعراض المنجزات ومناقشة الخطط والرؤى المستقبلية، حيث هنأ المدير العام القيادات والموظفين بمناسبة حلول العام الجديد، متمنياً لهم دوام التوفيق والازدهار، مثمناً جهودهم في تعزيز مكانة المؤسسة، وتمكينها من إحراز النجاحات المتواصلة في مختلف جوانب عملياتها.

ولفت قاسم إلى أن القطاع التعديني يعدّ من القطاعات المهمة الغنية بالكثير من الفرص وعوامل الجذب لمجتمع الاستثمار العالمي، والذي يعتبر إمارة الفجيرة وجهة استثمارية مفضلة لما تقدمه المؤسسة من حوافز متكاملة ومزايا تنافسية في تسهيل حركة الاستثمار، مُشدّداً على ضرورة تكاتف الجهود، والعمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة.