«تاكسي دبي» تنضم إلى برنامج «التقاعد الذهبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «الصكوك الوطنية»، انضمام مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إلى برنامج التقاعد الذهبي الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك في إطار تعزيز مجموعة حلول التخطيط المالي.

وتعد مؤسسة تاكسي دبي أول مؤسسة تنضم إلى برنامج التقاعد الذهبي، ومن خلال هذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجية الاحتفاظ بالسائقين في مؤسسة تاكسي دبي، أصبح لدى أكثر من 9000 سائق الآن فرصة الاستفادة من العوائد المجزية التي تقدمها «الصكوك الوطنية» لتوفير المال بكفاءة والاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية.

وتهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والتي جرى تطويرها تماشياً مع الطلب المتزايد من أصحاب العمل والموظفين، إلى مساعدة الشركات المسجلة في «الصكوك الوطنية» على دعم الأهداف المالية لموظفيها والتخطيط للتقاعد، وتعزيز مرونتهم المالية من خلال العوائد التنافسية التي تقدمها «الصكوك الوطنية» في إطار هذا البرنامج.

وبموجب البرنامج، يمكن للموظفين المساهمة بمبلغ بسيط يبدأ من 100 درهم شهرياً وتحقيق الأرباح من المبلغ الذي تم ادخاره، والذي يمكن الاستفادة منه بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بهدف دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات للاحتفاظ بالموظفين، ومساعدتهم على التخطيط المالي لنهاية الخدمة.

تخطيط

قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: «يعد التخطيط للتقاعد أمراً غايةً في الأهمية لضمان الاستقرار والاستقلال المالي للأفراد. واليوم، تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 8 ملايين مقيم. ومن خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها، نهدف إلى تمكين المقيمين من الاستثمار في مستقبلهم، بالإضافة إلى دعم الشركات من خلال استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين».