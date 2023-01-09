لجنة «الوطني» تطلع على تقرير «الكهرباء والماء»

دبي (الاتحاد)

اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد عيسى الكشف، رئيس اللجنة، على تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء. وقررت اللجنة عقد اجتماعها الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة بدبي، تمهيداً لاعتماد تقرير اللجنة.

حضر الاجتماع عن بُعد، أعضاء اللجنة مريم ماجد بن ثنية، مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك، وسعيد راشد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية بن حارب السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقررت اللجنة دعوة ممثلي الجهات المعنية في هذا الموضوع وجمعيات النفع خلال اجتماعاتها القادمة، وعقد حلقة نقاشية افتراضية بشأن الموضوع.