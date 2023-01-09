مدارس أبوظبي تشارك في «جائزة عون»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مدارس أبوظبي في جائزة عون فئة الأسر المتعففة، التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مبادراته الهادفة لغرس مفهوم العطاء الإنساني، وينفذ فريق الهلال الطلابي بعددٍ من المدارس، مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تستهدف فئة الأسر المتعففة والتي تضمنت مبادرات تهدف لإسعاد هذه الفئة، نفذتها مدرسة الفتح بأبوظبي، كما شهدت الفعاليات مبادرة «شتاهم أدفأ» بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي والتي تستهدف الأسر المتعففة في الدول الأخرى.

وشاركت مدرسة الفتح للتعليم الأساسي بأبوظبي في المسابقة، تحت مسمى «فرحتهم... فرحتنا»، وذكرت مديرة مدرسة نجوى المرزوقي أن مشاركة المدرسة في هذه الفعاليات تأتي إيماناً بدورها في تعميق مبادئ روح التطوع، وحرصنا على تكاتف كل أفراد المجتمع ورغبة المشاركة الإيجابية، ودعم هذه الفئة ونشر الوعي بالعمل التطوعي، وتعزيز قيمه وتسخيره لمساعدة هذه الفئة، وجائزة عون للخدمة المجتمعية، إحدى مبادرات «الهلال الأحمر» الإماراتي، وتسعى هذه الجائزة لتعزيز روح العمل التطوعي، وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء، وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق أهداف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وترجمتها إلى أعمال واقعية، تخدم المجتمع المحلي، وتعزز قيمة العمل التطوعي لتنفيذ برامج مجتمعية وإنسانية متميزة تخدم المجتمع، وتنشر الوعي المجتمعي بأهداف التكافل الاجتماعي عن طريق طلاب المدارس، ودعم دور المدرسة المهم في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وروح العمل التطوعي في نفوس الطلبة، والاستعانة بدورها لنشر مفاهيم القيم التطوعية في المجتمع، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية والمشاركة في الأنشطة الوطنية.

10 معايير

تستهدف الجائزة طلبة الجامعات والمدارس الحكومية، في جميع الحلقات الدراسية، والمدارس الخاصة في جميع الحلقات الدراسية، ومدارس الشراكات، ورياض الأطفال، والمراكز والمؤسسات التعليمية والتأهيلية لأصحاب الهمم، وذلك من خلال تقديم خدمة مجتمعية من مبدأ القيم التطوعية الراسخة، بحيث تكون مدة الخدمة لا تقل عن شهرين يتم إعداد الأهداف المناسبة لها وتحقيقها خلال الفترة الزمنية، على أن يتم توثيق جميع مراحل الخدمة والنتائج التي تم التوصل إليها وبيانات الفئات المستهدفة للخدمة.

وحددت هيئة الهلال الأحمر 10 معايير عند تحكيم جائزة عون للخدمة المجتمعية.