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«أبوظبي للمحاسبة» يطلق التطبيق الذكي للجهاز

«أبوظبي للمحاسبة» يطلق التطبيق الذكي للجهاز
10 يناير 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة تطبيقه الهاتفي الذكي انطلاقاً من ريادته في مجال التحول الرقمي بما يتواءم مع رؤية حكومة أبوظبي الرقمية، ودوره في الاستغلال الأمثل للموارد العامة واستدامتها والارتقاء بمبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية.
يتضمن التطبيق عدداً من المبادرات التي أطلقها الجهاز في وقت سابق، أبرزها «منصة واجب» التي تتيح لكافة أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مخالفات فساد مالي أو إداري قد تلحق بالأموال والموارد العامة ليس فقط للتحقيق فيها، وإنما لمنع حدوثها أيضاً وبالتالي تشجيع الحس بالمسؤولية المشتركة والثقافة الرقابية في الحفاظ على الموارد العامة في إمارة أبوظبي.
ويعمل الجهاز بشكلٍ مستمر على ابتكار وتطوير منصات رقمية وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في جودة الخدمات وأمن المعلومات والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن للبيانات من خلال الحفاظ على السرية التامة للمستخدمين، بهدف تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة ورفع مستويات الشفافية والنزاهة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجهات والشركات الحكومية، بما يعزز سمعة إمارة أبوظبي والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
ويمكن تحميل التطبيق من منصة التطبيقات الذكية المتوفرة «جوجل بلاي» و«آبل ستور» لتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى منصات ومبادرات الجهاز بكل سهولة. مثل منصة «واجب» ومنصة مدققي الحسابات ومنصة الإفصاح عن الذمم المالية، بالإضافة إلى تمكين الراغبين بالالتحاق بالعمل في جهاز أبوظبي للمحاسبة من استكمال نموذج طلب التوظيف عبر المنصة ورفع المستندات المطلوبة بكل سهولة.
 وأشار المتحدث باسم الجهاز أن مسيرة التحول الرقمي تعكس رؤيتنا وسعينا الدائم للاستغلال الأمثل للموارد العامة. حيث يأتي إطلاق التطبيق ADAA SMART تماشياً مع المحاور الرئيسية لأجندة أجندة أبوظبي الرقمية، المتمثلة في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة من القنوات الرقمية، وكذلك الحلول الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ودعا الجهاز كافة موظفي حكومة أبوظبي وأفراد المجتمع إلى تحميل التطبيق والاطلاع على مبادرات ومنصات جهاز أبوظبي للمحاسبة التي تصب في استراتيجيته في الاستغلال الأمثل للموارد العامة واستدامتها.

جهاز أبوظبي للمحاسبة
التحول الرقمي
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