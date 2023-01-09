شرطة دبي و«الإمارات للدراسات» يوقّعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار سعي الطرفين إلى إرساء دعائم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأبعاد الاستراتيجية التي تهم الطرفين.

وقّع المذكرة من جانب المركز الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، ومن جانب شرطة دبي اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة. وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على التعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بما يعزز جهودها الأمنية والشرطية في المجالات كافة، خصوصاً البحثية، منوهاً بأن هذا التعاون يركز على مجال البحوث والتقارير العلمية والدراسات التخصصية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.

من جانبه، قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، إن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يسعى على الدوام إلى تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة، وعلى النحو الذي يرسخ عملية التكامل المؤسسي، في إطار النهج العام لسياسة دولة الإمارات التي تكرس العمل بين مؤسسات الدولة، وبما يحقق الأهداف الوطنية العامة. ويأتي توقيع هذه المذكرة مع شرطة دبي في سياق هذا النهج، وبما يعزز الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين، في مجالات البحوث والدراسات الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تنصّ على تعاون الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر البحثية، وإعداد الدراسات وأوراق السياسات المشتركة، وإقامة فعاليات مشتركة في المجالات الاستراتيجية.