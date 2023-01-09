«طرق دبي»: تدريب 1000 طالب مواطن

دبي (وام)

أنهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة ضمن برنامج متخصص بدأ تنفيذه في شهر نوفمبر 2022 وانتهى في شهر يناير 2023، وتضمن تخصصات متنوعة، أهمها الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا الهندسة والعلوم، وهندسة البرمجيات، والهندسة المدنية، بالإضافة إلى تخصص علم الحاسوب والأمن السيبراني.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «استهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة من الخريجين المتميزين المواطنين بهدف صقل مهاراتهم في مجالات مستقبلية تحتاجها الهيئة، وتم تأهيلهم من خلال دعم وتعزيز قدراتهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين المتميزين وإلحاقهم بالعمل في الهيئة».

وأضافت: «حددت الهيئة خريطة طريق للبرنامج، وتم تنفيذها ليحقق البرنامج النتائج المطلوبة، حيث تم التنسيق مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية، وحصر بيانات الطلبة المتميزين وإعداد قائمة بأسماء المرشحين حسب التخصصات الحيوية الحالية والمستقبلية التي تحتاجها الهيئة، ومن بعدها تم حصر قائمة بالشركاء الاستراتيجيين في مجالات العمل التخصصية في الهيئة، وتحديد وحصر البرامج التدريبية التخصصية من قبل الشركاء (دويتشه بان)، الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، الاتحاد الدولي للطرق، إرتيكو، وكيوليس ام اتش لإدارة القطارات وتشغيلها». وتضمن البرنامج 27 تخصصاً هندسياً ومستقبلياً تحتاجه الهيئة، أهمها هندسة البرمجيات، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة لتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال والابتكار والتسويق، كما تم التركيز على مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، ومبادئ تشغيل القطارات واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى مجالات إدارة الأصول والأمن السيبراني، والتنقل الذاتي والذكي، وإدارة المشاريع، وتم اختيار الطلبة من 7 جامعات ومؤسسات تعليمية حكومية وخاصة. ووضعت معايير محددة لاختيار الطلبة المنتسبين، أهمها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون مجال الدراسة ضمن التخصصات التي تحتاجها الهيئة، ولم يمض على تخرجه أكثر من 3 سنوات، وحاصل على معدل دراسي 3.5 فما فوق.