«الموارد البشرية» ترصد آراء المتعاملين حول ساعات العمل بالقطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي)

رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، آراء الجمهور وملاحظات المتعاملين حول تحديد قانون العمل الإماراتي بساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.

وتلقت الوزارة مشاركات إلكترونية ضمن حوار عن «ساعات العمل»، وذلك في إطار حرص الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها من خلال طرح المواضيع بشكل دوري والاستماع إلى الشرائح المختلفة من المتعاملين والمهتمين.

وأشارت الوزارة، إلى أن المادة 17 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل «قانون العمل الإماراتي» حددت ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، أو 48 ساعة في الأسبوع.

وقالت: «يمكن زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي حدد في اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل».

وأضافت: «لا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وذكرت الوزارة، أنه في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه الموظف أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.

ولفتت إلى أنه في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.

وشددت على أنه لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتاليةمن دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها - كالوظائف الميدانية - وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

الساعات الإضافية

بالنسبة لساعات العمل الإضافية، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، بشرط ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) ساعة كل ثلاث (3) أسابيع.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، بحسب الأجر الأساسي، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الأجر.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية، يحسب وفق الأجر الأساسي، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر، ويستثنى من ذلك العاملون بنظام الورديات.

وبينت الوزارة، أنه إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم.

ولفتت إلى أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء عمال المياومة.