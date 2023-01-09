انطلاق مزاينة مدينة زايد للإبل

الظفرة (وام)

انطلقت أمس مسابقات مزاينة مدينة زايد للإبل، المحطة الثالثة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 16 الذي يعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتشهد مزاينة مدينة زايد تنظيم 77 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 36 شوطاً للإبل المحليات، و33 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وشوطان للإبل الوضح، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لها 725 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11.7 مليون ألف درهم، حيث تستمر المزاينة لغاية 16 يناير الحالي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وبدأ ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي صباح أمس بالتوافد إلى موقع المزاينة لإدخال الإبل المشاركة إلى شبوك المبيت في مزاينة الإبل ضمن أشواط سن المفاريد التلاد والشركاء «مجاهيم ومحليات»، وذلك استعداداً لعرضها على لجان الفرز والتحكيم.

وسجل اليوم الأول من مزاينة مدينة زايد مشاركة 427 مالك إبل للمنافسة في 6 أشواط، منها شوطان مفاريد تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، وشوطان مفاريد تلاد لأبناء القبائل محليات، وشوط شرايا محليات لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وشوط شرايا مجاهيم لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وقد خصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 60 جائزة.

ويبدأ صباح غد دخول المطايا المشاركة في خمسة أشواط، منها 4 أشواط لسن المفاريد الشرايا للمحليات والمجاهيم لإبل أبناء القبائل، وشوط لسن المفاريد المهجنات الأصايل.

4 مناطق

تشمل مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة في دورتها السادسة عشرة لعام 2022 - 2023، أربع مناطق، حيث انطلقت مزاينة سويحان من 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2022، وقد خصص لها جوائز بقيمة تصل لنحو 11 مليوناً و415 ألف درهم، وانطلقت مزاينة رزين خلال الفترة من 20 ولغاية 27 نوفمبر 2022، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد فقد انطلقت خلال الفترة من 9 ولغاية 16 يناير 2023، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و697 ألف درهم، وسيكون مسك ختام موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي مع المزاينة الرئيسة في موقع مهرجان الظفرة التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2023 بمجموع جوائز يبلغ 51 مليوناً و948 ألف درهم.