انطلاق مسابقة الصيد بالصقور في مهرجان الظفرة

الظفرة (وام)

انطلقت صباح أمس مسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 16 والتي تقام بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، متضمنة 6 أشواط لمسابقات التلواح (4 أشواط لفئة الفروخ، شوطان لفئة الجرناس) خصص لها 30 جائزة بقيمة إجمالية 930 ألف درهم.

وشهدت المسابقة في يومها الأول مشاركات واسعة من الصقارين من داخل الدولة وخارجها، للمنافسة في شوطي (الجير شاهين فرخ، والجير تبع فرخ)، وتستمر لغاية 12 يناير في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقات اليوم الأول، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وغانم فارس المزروعي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، ومحمد علي الرميثي عضو مجلس إدارة النادي.

وأسفرت النتائج في شوط الجير شاهين فرخ عن فوز «ميراج» لمالكه فريق دبي بالمركز الأول بزمن 16.491 ثانية، وفي المركز الثاني «56» لمالكه سيف بن حريز الفلاسي بزمن 16.809 ثانية، وفي المركز الثالث «جحدر» لمالكه حمد أحمد بن مجرن بزمن 17.210 ثانية، وفي المركز الرابع «24» لمالكه فريق دبي بزمن 17.225 ثانية، وفي المركز الخامس «اسود» لمالكه غانم خلفان عبدالله المزروعي بزمن 17.242 ثانية.

وفي شوط الجير تبع فرخ، حصل على المركز الأول «مرشح» لمالكه سيف بن حريز الفلاسي بزمن 16.896 ثانية، وفي المركز الثاني «المقص» لمالكه سيف بن حريز الفلاسي بزمن 17.162 ثانية، وفي المركز الثالث «3574» لمالكه فريق دبي بزمن 17.513 ثانية، وفي المركز الرابع «1134» لمالكه فريق دبي بزمن 17.609 ثانية، أما المركز الخامس فكان من نصيب «ترياق» لمالكه «AL NUKHBAH (QTR)» بزمن 17.837 ثانية.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 25 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والخامس 5 آلاف درهم.