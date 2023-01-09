تستمر حتى الخميس.. حالة جوية متوقعة

إبراهيم سليم ( أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة جوية على الدولة تبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 12 يناير 2023.

وأشار المركز في تقرير له إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة رطبة مع تيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا وتدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

وقال إن الطقس من الثلاثاء إلى الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، فيما تزداد كميات السحب على فترات على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، بينما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأربعاء المقبل. وبالنسبة للرياح، أوضح المركز أن الرياح الشمالية الغربية تنشط تدريجياً مساء الثلاثاء خاصة على البحر، الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

وشهد يوم أمس هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس قد بلغت 6 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي، بينما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 29.1 درجة مئوية في أم الزمول بالعين الساعة 2 ظهراً.