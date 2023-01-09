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شرطة الشارقة تنجز مساراً على طريق استراحة السحب

أحمد سعيد الناعور
10 يناير 2023 01:24

الشارقة (الاتحاد) 

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نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة باللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية لإمارة الشارقة، في التعامل مع حادثة تساقط الصخور، مساء أمس الأول، نتيجة للأمطار على الطريق المؤدي لاستراحة السحب في مدينة خورفكان، حيث باشرت الفرق المعنية باتخاذ الإجراءات الأولية لحفظ سلامة مرتادي الطريق، وذلك بإغلاق الطريق لمنع دخول الجمهور، وتنظيم عملية دخول وخروج المعدات والآليات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للدفاع المدني. وقال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية يفيد بتساقط صخور على الشارع المؤدي لاستراحة السحب، تم تشكيل خلية إدارة الأزمة، وذلك للتعامل مع الموقف برسم الاستراتيجيات الصحيحة، وتقليل الأثر السلبي لها.
وأشار إلى أنه تم على الفور دخول الفرق الأمنية للاطمئنان على سلامة زائري الاستراحة وطمأنتهم بأن الجهات الأمنية كافة قد باشرت عملياتها في فتح مسار مؤقت لتسهيل عملية الخروج بأمن وسلامة.
وأكد أن الفرق المعنية كافة على درجة عالية من الجاهزية في التعامل مع مختلف التحديات التي قد تحدث نتيجة العوامل الطبيعية، موجهاً شكره وتقديره إلى الفرق المشاركة كافة، وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للدفاع المدني ودائرة التخطيط والمساحة والإسعاف الوطني وبلدية خورفكان، وللجمهور على تعاونهم مع الجهات الشرطية.

الشارقة
شرطة الشارقة
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