169 مشاركة مجتمعية لـ «k9» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (وام)

نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) بشرطة أبوظبي 169 مشاركة مجتمعية لعام 2022 على مستوى إمارة أبوظبي، ركزت على إبراز جهودها ودورها في تقديم خدماتها لأفراد الجمهور، ورفع كفاءة الكوادر الشرطية التدريبية المتخصصة، وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في تقنيات التدريب والتفتيش الأمني للكلاب البوليسية.

وشاركت الإدارة في مختلف الاحتفاليات والفعاليات وتأمينها، من بينها احتفالات المدارس والكليات والجامعات بالعيد الوطني في أبوظبي، ومهرجان زايد التراثي، ومعرض التوظيف، ومعرض الصيد والفروسية، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، واحتفالات شرطة أبوظبي بعيد الاتحاد.

وأكد العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني، حرص شرطة أبوظبي على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة والتي تعد محوراً رئيساً في عمليات البحث والإنقاذ، وتتبع الأثر، والمشاركة في مهمات داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن الإدارة تهتم بتأهيل وتدريب المنتسبين بمهام وتقنيات التفتيش الأمني للكلاب البوليسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والبرامج التدريبية الحديثة.

وأشار إلى أنه يتم توفير حصص تدريبية تركز على تطوير المهارات التخصصية والاستخدام الأمثل لها، وتقديم الحلول الملائمة للتصدي للتحديات ذات الصلة بالتدريب والتفتيش والرعاية البيطرية.