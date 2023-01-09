إلى محطة الفضاء الدولية.. 22 ساعة مـدة رحلة سلطان النيادي

آمنة الكتبي (دبي)

تمتد رحلة سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية ما يقارب 22 ساعة، والتي من المقرر أن تبدأ منتصف فبراير المقبل من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وسيعمل النيادي بمهنة بمهمة اختصاصي البعثة ضمن فريق مهمة «Crew-6» وسيجري 25 تجربة علمية على متن المحطة الدولية، خلال المهمة التي تستمر 6 شهور.

وأنهى النيادي، البرنامج التدريبي المتقدم في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، بعد أكثر من 20 شهراً من التدريبات النظرية والعملية، ليصبحا محترفين وجاهزين لكل أنواع الرحلات الفضائية، سواء مطولة أو قصيرة، وسواء رحلات إلى المحطة الدولية أو على المركبات الفضائية الأميركية، ضمن اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لإرسال رائد فضاء إماراتي في أول مهمة طويلة الأمد تمتد 6 أشهر، تنطلق في ربيع العام المقبل على متن المحطة الدولية.

وبدأت رحلة تدريبات النيادي في مركز جونسون للفضاء في هيوستن الأميركية في سبتمبر عام 2020، حيث باشر في السنة الأولى، من العام ذاته في أخذ مقاسات دقيقة للقفازات التي تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة الرواد خلال أداء المهمة، وحمايتهم من الحوادث التي قد تطرأ، ومن البيئة القاسية، تلا ذلك، إتمام أول تدريب على المهمات الروتينية في المحطة، والذي شمل أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وفي نهاية عام 2020 خضع لأخذ مقاسات بدلة (EMU).

وخضع النيادي لعدد من التدريبات والتجهيزات، منها تخصيص أسبوع لتجربة أكثر من 200 صنف من الأطعمة والمشروبات بمختبر أنظمة الغذاء في «ناسا»، لاختيار الأصناف المفضلة لديهما في «قائمة الطعام» على هيئة معلبات وأكياس مضغوطة، تشمل اللحوم والخضراوات والحساء والقهوة والفواكه المجففة، وغيرها.

كما أنهى رائد الفضاء الإماراتي تدريبات مكثفة على الذراع الروبوتية في وكالة الفضاء الكندية، شملت القيام بعمليات دعم مهام السير بالفضاء والتقاط مركبات الشحن والتعامل مع الحمولات الخارجية، بالإضافة إلى تجربة ارتداء بدلة الرواد البيضاء كاملة، مع الخوذة، والتي تتطلب 45 دقيقة لارتدائها كاملة وتركيب المعدات المرفقة بها، والتي تعمل كنوع من مركبة الفضاء الصغيرة، من خلال تزويد الرواد بالبيئة والمعدات المطلوبة للمكوث في الفضاء، والسير فيه.