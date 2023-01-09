الجامعة الأميركية في الشارقة تحتفل بتخريج 439 طالباً وطالبة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة بتخريج 439 طالباً وطالبة من رواد المستقبل من دفعة فصل خريف 2022 خلال حفل مميز على مسرح قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، احتفاءً بإنجازاتهم الأكاديمية وجهودهم خلال رحلتهم التعليمية.

ترأست الاحتفال الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، والتي قامت بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات من مختلف تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا، كما أثنت على جهودهم ومثابرتهم بصفتهم ركناً من أركان منظومة التعليم المستدامة. وألقت الخريجة مها منصور، المتحدثة باسم دفعة فصل خريف 2022، كلمة بمناسبة حفل الخرج والتي شبهت الجامعة فيها بكون شاسع جمع أفراداً من خلفيات وثقافات مختلفة لرسم مستقبلهم. وقد بلغ أعضاء خريجي دفعة خريف 2022 ما عدده 439 طالباً وطالبة، منهم 367 من مرحلة البكالوريوس و72 من مرحلة الدراسات العليا.