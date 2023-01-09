إطلاق جائزة المهندس البيئي للأطفال

دبي (وام)

انطلقت جائزة المهندس البيئي لعام 2022 التي تهدف إلى إلهام الجيل القادم وتشجيعه على إحداث أثر إيجابي على البيئة، تحت رعاية «ناتشيرل» العلامة التجارية لصناديق المياه المعدنية المعلّبة في الإمارات، وذلك في سياق جهود دعم خطة الاستدامة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ودعم المدارس الخاصة الرائدة التي تضع القضايا البيئية في صلب اهتمامها.

وتهدف الجائزة إلى إلهام الشباب ليكونوا محرّك المستقبل المستدام، حيث سيُطلب من الطلاب استخدام صناديق مياه «ناتشيرل» والأكياس الفارغة وتحويلها إلى تصاميم مرحة وعملية وهادفة تحت شعار «تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها».

وفي هذا الإطار، تعاونت العلامة أيضاً مع «توينكل»، دار النشر التعليمية الدولية عبر «الإنترنت»، لإعداد خطة دراسية مخصّصة تتمحور حول هذا الشعار تحديداً، ليتم بالتالي تعميمها على جميع مدارس ريبتون في الإمارات وتشجيع الطلاب بفضلها على أن ينضمّوا إلى تيار التغيير ويساعدوا في صياغة المستقبل.