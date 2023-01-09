«صحة» أكدت لـ«الاتحاد» تزويدها بأحدث الأجهزة.. 6 مراكز حديثة للكلى تخدم مدن الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أكد الدكتور صلاح الدين خليل عيسى رئيس أطباء الكلى، في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لرعاية الكلى في منطقة الظفرة، أنه تم تطوير مراكز غسيل الكلى المتوفرة في المنطقة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، ورفدها بطاقم طبي متدرب يتبع أحدث معايير الجودة المطبقة في شركة «صحة» والعالمية.

وقال: «تم زيادة مراكز غسيل الكلى والتوسع فيها لاستيعاب جميع حالات مرضى الفشل الكلوي، بعد أن أصبحت متوافرة في مدن المنطقة كافة، حيث تم افتتاح مركز جديد في مدينة ليوا، يخدم سكانها والمحاضر التابعة لها بجانب زوار المدينة، كما تم تحديث وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المرفأ خلال العام الجاري لضمان أفضل مستوى متميز من الخدمة يلبي الطموحات ويحقق الأهداف، وبذلك يصبح هناك 6 مراكز كلى متخصصة وعلى أعلى مستوى من التميز والكفاءة تخدم سكان مدينة زايد وغياثي والسلع والمرفأ وجزيرة دلما وليوا».

وأضاف لـ «الاتحاد»: «إن عدد حالات الفشل الكلوي المزمن، التي تقوم بعمل غسيل كلوي دموي متكرر، نحو ثمانين مريضاً على مستوى منطقة الظفرة، بالإضافة إلى زوار منطقة الظفرة من مرضى مقيمين في أبوظبي والعين، بخلاف زوار المهرجانات المتعددة في المنطقة»، موضحاً أن الحالات الحرجة وحالات الفشل الكلوي الحاد يتم التعامل معها في وحدة العناية المركزة في مستشفى مدينة زايد، حيث يوجد نوع خاص من الغسيل الكلوي الدموي في العناية المركزة مناسب لحالتهم.

وبين أن مركز غسيل الكلى في مستشفى مدينة زايد هو المركز الوحيد في منطقة الظفرة الذي يعالج حالات الكلى الحادة والحرجة، كما أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية في هذا المجال لضمان راحة المرضى، وتقديم مستوى متميز من الخدمات العلاجية والطبية لهم، وهو ما يتيح للمرضى تلقي العلاج بيسر وسهولة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة من جانب الطواقم الطبية المؤهلة التي وفرتها «صحة»، حيث تم اختيار الطاقم الطبي بعناية وتركيز شديدين، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية التي وصل إليها هذا التخصص من أجل ضمان سلامة المراجعين، وتقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن مراكز غسيل الكلى يوجد بها عدد كافٍ من الأجهزة لاستقبال أكثر من ضعف الحالات الموجودة، والتعامل مع مختلف الحالات المرضية، كما يتوافر في مستشفيات الظفرة عيادات متخصصة بأمراض الكلى والقصور الكلوي، ويتم فيها علاج حالات أمراض الكلى ومنع تطورها إلى حالات فشل كلوي.

وأوضح أن مراكز غسيل الكلى في منطقة الظفرة تتميز بكفاءة عالية للكوادر الطبية والعلاجية بجانب توافر أحدث الأجهزة المستخدمة، وكذلك تم رصد أربع حالات حمل لمريضات غسيل كلوي مزمن تم حدوث ولادة طبيعية لثلاث حالات منها.

وقال «إن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حرصت مستشفيات الظفرة على الالتزام بها في جميع مراكز غسيل الكلى التابعة لها، في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، والتي تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، ساهمت بشكل فعال في التعامل مع فيروس كورونا وكشفت الإحصاءات الأخيرة أن نسبة الإصابة بين مرضى الغسيل الكلوي كانت أقل من النسب العالمية، وذلك لالتزام الطاقم الطبي والمرضى باتباع الإجراءات الاحترازية».