زيارات توعوية للحفاظ على حدائق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع الارتفاع التدريجي بأعداد الزوار الذي تشهده الحدائق والمتنزهات الترفيهية خلال فصل الشتاء، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الشهامة، حملة توعوية شاملة، استهدفت تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بشأن المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة، والحدائق والمتنزهات، وحمايتها من أنواع المشوهات كافة، وكذلك حث المجتمع على ضرورة التقيد بالمعايير الخاصة بارتياد الحدائق والمرافق العامة والترفيهية، وذلك ضمن إطار المشاركة المجتمعية لتعزيز السمات الجمالية والحضارية للمرافق الخدمية العامة كافة.

وامتد النطاق الجغرافي للحملة إلى العديد من المدن ليشمل: الشهامة، الباهية، السمحة، الرحبة، حيث تتواصل أعمال الحملة على امتداد شهر لتغطي الحدائق والمرافق العامة كافة من خلال جولات توعوية ميدانية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية إلكترونية موازية عبر تطبيق (فريجنا)، وإرسال الرسائل النصية إلى أفراد المجتمع لحثهم على أهمية المشاركة في حماية بيئة ونظافة الحدائق والمرافق العامة.

كما تستهدف الحملة المحافظة على أصول ومرافق الحدائق والمتنزهات، والحد من السلوكيات الخاطئة كإلقاء المخلفات بشكل عشوائي، والشواء في الأماكن غير المخصصة، أو الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار، والألعاب، وغيرها من مكونات الحدائق والمتنزهات الترفيهية.

التزام

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في الارتقاء بجودة المرافق العامة والترفيهية من خلال الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم ارتياد هذه المرافق، والاستفادة منها بالصورة المثلى، والمحافظة على أصولها، ومكوناتها، مشيرة أن هذه المرافق أنشئت بهدف توفير مرافق خدمية وترفيهية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم، مؤكدة أن السلوكيات الإيجابية من قبل أفراد المجتمع أثناء ارتياد هذه المرافق، يعزز القيم المجتمعية والأخلاقية والحضارية، ويعكس مظاهر الحضارة العامة والمتقدمة التي تشكل السمة المميزة لمجتمع الإمارات.