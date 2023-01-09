«بيئة أبوظبي» تدعو إلى عدم الاقتراب من «ثعابين البحر»

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن هذه الفترة من العام تشهد ظهور الثعابين البحرية على الشواطئ نتيجة لانخفاض درجة الحرارة عن 22 درجة مئوية. ودعت «الهيئة» رواد الشواطئ إلى توخي الحيطة والحذر من الثعابين البحرية، مبينة أن الثعابين قد تبدو نافقة، ولكن في كثيرٍ من الأحيان، تكون ضعيفة وبطيئة الحركة، وذلك لضعف عمودها الفقري.

وبينت «الهيئة» لـ«الاتحاد» أنه مع اقتراب فصل الشتاء والتغير في درجة الحرارة، سيصبح أكثر شيوعاً رؤيتها على الشواطئ، خاصة شواطئ السعديات وكورنيش أبوظبي، حيث تقترب الثعابين البحرية من المياه الضحلة والشواطئ لتتغذى وتتكاثر، ومع انخفاض درجات الحرارة تصبح أقل حركة وأكثر عرضة إلى الانجراف إلى الشاطئ. وبحسب «الهيئة»، فإن مياه إمارة أبوظبي تعتبر موطناً للثعابين البحرية والمعروفة محلياً بـ«بوجنَي»، وتحتضن أبوظبي 3 فصائل من الثعابين البحرية.

ولفتت «الهيئة» إلى أن الثعابين البحرية تعتبر سامة، إلا أنها لا تعض إلا للدفاع عن النفس أو عند الخوف فقط. وتفيد بأنه في حال تم التعرض للعض من قبل الثعبان البحري، يتوجب نقل المصاب إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن. وتنصح «الهيئة» حال رؤية ثعبان بحر على الشاطئ تفادي لمس الثعبان أو الإمساك به، والمحافظة على مسافة آمنة من الثعبان، والاتصال على رقم حكومة أبوظبي للإبلاغ عن وجودها ومشاركة موقعك والصور الخاصة بك إذا كانت متوافرة.