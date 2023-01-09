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حاكم الشارقة: خصصنا منطقة في العوينات بخورفكان لتجفيف الأسماك

حاكم الشارقة يوجه بالبدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي
9 يناير 2023 20:12

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بلدية مدينة خورفكان، بتخصيص أرض وتسويتها في منطقة العوينات، للصيادين الراغبين بتجفيف الأسماك، والسماح لهم بصيد الأسماك عن طريق "الضغوة" في موقع يتم تحديده على الشاطئ، تحت إشراف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".
وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي : وجهنا بلدية خورفكان بتخصيص أرض وتسويتها في منطقة العوينات خلف أكاديمية العلوم البحرية، للصيادين الراغبين في تجفيف الأسماك، ووصفت للبلدية البقعة المناسبة لهذا الأمر وعلى الصيادين أن يراجعوا البلدية وهي ستعطيهم هذا المكان.
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة : اخترت هذه البقعة من الأرض لأنها واسعة المساحة ومناسبة وبعيدة عن السكان فلن تصلهم الروائح، فنحن بحمد الله نعلم كل بقعة في أرض الشارقة، ونعلم نوع تربة كل أرض ودرست كل أماكنها دراسة جيولوجية، فنختار لكل مشروع كما هو الأمر في مشروع زراعة القمح، حيث اخترنا له منطقة كلها "دفان" ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله.

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