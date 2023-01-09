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الطقس المتوقع على الدولة غداً

هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة
9 يناير 2023 17:09

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، يصبح غائماً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والبحر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 10:04 والجزر الأول عند الساعة 21:10 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الاول عند الساعة 17:10 والجزرالثاني عند الساعة 05:58.

 

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