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"موارد الشارقة" تنظم يوماً للمقابلات الوظيفية بالتعاون مع "العربية للطيران"

"موارد الشارقة" تنظم يوماً للمقابلات الوظيفية بالتعاون مع "العربية للطيران"
9 يناير 2023 15:14

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، يوماً لإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل بالتعاون مع شركة العربية للطيران وذلك بمقر قصر الثقافة بالشارقة.

حضر إجراء المقابلات 72 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لشغل الشواغر الوظيفية المتاحة في الأقسام المختلفة بشركة العربية للطيران.

ويأتي هذا اليوم انطلاقاً من دور الدائرة في تعزيز ودعم سياسات التوطين، وإتاحة الفرصة للباحثين عن عمل للانضمام إلى قطاع الطيران باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

ويقوم ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة بالتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم للعمل في القطاع الخاص ويتماشى ذلك مع رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الدولة وتطلعاتها المستقبلية؛ التي تدعم صناعة كوادر بشرية وطنية بقدرات تنافسية.

وتلتزم دائرة الموارد البشرية بخطط مستدامة لتنمية وتأهيل شريحة الباحثين عن عمل الذين يشكلون مستقبل الموارد البشرية في الإمارة وتوجه كافة الموارد والطاقات المتاحة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز قدرات وإمكانات وخبرات جيل الشباب، لضخ الكوادر الوطنية المتمكنة، عالية الحرفية إلى سوق العمل؛ وتحديداً في القطاع الخاص ليشكلوا الخيار الأفضل لشغل الوظائف المتاحة.

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المصدر: وام
العربية للطيران
دائرة الموارد البشرية بالشارقة
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