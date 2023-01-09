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الإمارات

"تقنية الوطني الاتحادي” تطلع على تقريرها حول سياسة الحكومة في الاستدامة

"تقنية الوطني الاتحادي” تطلع على تقريرها حول سياسة الحكومة في الاستدامة
9 يناير 2023 14:36

اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، على تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.

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وقررت اللجنة عقد اجتماعها الإثنين الموافق 16/01/2023 بمقر الأمانة العامة في دبي ، تمهيداً لاعتماد تقرير اللجنة .
حضر الاجتماع عن بعد أعضاء اللجنة سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك، وسعيد راشد العابدي،  أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الاستدامة
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