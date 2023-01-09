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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين علي محمد حماد الشامسي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين علي محمد حماد الشامسي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني
9 يناير 2023 08:40
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي علي محمد حماد الشامسي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
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